Первая победа за полгода: Цуренко стартовала на Australian Open

В рамках квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии свой первый поединок провела киевлянка Леся Цуренко, сообщает со ссылкой на сайт соревнований.

Цуренко, занимающая в WTA 146-е место и имеющая 30-й номер посева, с победы стартовала в квалификации Открытого чемпионата Австралии, которая в этом году проходит в Дубае.

За час и 44 минуты киевлянка обыграла в трех сетах Ивану Попович из Австралии – 2:6, 6:2, 6:2.

В следующем раунде Цуренко сыграет против Лесли Керкхове из Нидерландов.

Добавим, для украинки это первая победа с августа прошлого года, когда после отказа на турнире в Праге Цуренко до конца сезона провела только один поединок. Кроме того, Цуренко впервые с 2013 года стартовала в квалификации Australian Open.

Ранее Катарина Завацкая пробилась во второй круг квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису. Также представительница украинского тенниса Ангелина Калинина с победы стартовала в рамках отборочного турнира на Australian Open.

По материалам: УНН