Соперник “Динамо” по Лиге Европы приобрел защитника из Серии А

Соперник “Динамо” по Лиге Европы приобрел у итальянской “Болоньи” фактурного защитника Стефано Денсвила, сообщает со ссылкой на сайт действующего лидера чемпионата Украины по футболу.

Полтора года назад “Брюгге” продал Денсвила “Болонье” за 6 млн. Евро, но Стефано не заиграл в Серии А. Если в первом сезоне за итальянскую команду у него было 25 стартовых выходов в чемпионате, то в первой половине нынешнего сезона он только раз вышел в серии А с первых минут.

Для “Брюгге” возвращение Денсвила (аренда до конца сезона) это укрепление глубины состава и серьезная конкуренция среди центральных защитников. В первой части сезона в центре защиты команды в чемпионате Бельгии играли Брандон Мешел (14 выходов в основе из 19-ти матчей команды), Одилон Коссуну (12 выходов в основе, некоторые матчи на позиции правого защитника), Симон Дели (11 выходов в основе), а при схеме в три центрбека еще одно место занимали или Клинтон Мата, или Федерико Рикка (оба номинально фланговые защитники).

Напомним, что известный нападающий пополнил ряды “Брюгге”, с которым “Динамо” встретится на стадии плей-офф Лиги Европы.

По материалам: УНН