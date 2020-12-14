Спорт

Полузащитник “Динамо” оценил жребий 1/16 финала Лиги Европы УЕФА

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Полузащитник “Динамо” оценил жребий 1/16 финала Лиги Европы УЕФА

Полузащитник “Динамо” Виталий Буяльский остался довольным жребием 1/6 финала Лиги Европы УЕФА, по итогам которого киевляне сыграют с “Брюгге”. Об этом сообщает пресс-служба “бело-синих”, передает

Полузащитник прокомментировал итоги жеребьевки плей-офф Лиги Европы, которая определила в соперники “бело-синей” команде бельгийский “Брюгге”.

“Хороший жребий. Мы довольно неплохо знаем „Брюгге“, с момента нашей встречи в августе прошлого года у них особо ничего не изменилось. А о силе соперника и говорить не стоит, поскольку это действующий чемпион Бельгии, и сейчас идет в лидерах чемпионата страны”, — подчеркнул полузащитник.

Примечательно, что в этом сезоне Буяльский провел за “Динамо” 16 матчей, в которых забил два раза при 4-х ассистах.

По материалам: УНН

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