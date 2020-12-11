Спорт

Украинские биатлонисты не попали в топ-20 стартовых гонок Кубка мира в Австрии

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Украинские биатлонисты не попали в топ-20 стартовых гонок Кубка мира в Австрии

Двумя спринтерскими гонками был дан старт третьему этапу Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, передает со ссылкой на сайт Федерации биатлона Украины.

В женской гонке Юлия Джима и Дарья Блашка были близки к 20-ке лучших, но в итоге заняли 22 и 24 места соответственно. Валентина Семеренко лишь 45-я, а ее сестра Вита — 69-я.

Сенсационной победительницей стала Динара Алымбекова из Беларуси, которая обогнала Тирил Экхофф из Норвегии.

У мужчин Артем Прима стал 30-м. Другие украинцы не попали в очковую зону:

  • 52 — Антон Дудченко;
  • 68 — Богдан Цымбал;
  • 74 — Дмитрий Пидручный.

Выигрыш здесь праздновал норвежец Йоханнес Дале, который обогнал французов Кантена Фийон Майе и Фабьена Клода.

Кроме того, добавим, этап Кубка мира продолжится эстафетой у женщин уже 12 декабря.

По материалам: УНН

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