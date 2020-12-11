Спорт
Украинские биатлонисты не попали в топ-20 стартовых гонок Кубка мира в Австрии
Двумя спринтерскими гонками был дан старт третьему этапу Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене, передает со ссылкой на сайт Федерации биатлона Украины.
В женской гонке Юлия Джима и Дарья Блашка были близки к 20-ке лучших, но в итоге заняли 22 и 24 места соответственно. Валентина Семеренко лишь 45-я, а ее сестра Вита — 69-я.
Сенсационной победительницей стала Динара Алымбекова из Беларуси, которая обогнала Тирил Экхофф из Норвегии.
У мужчин Артем Прима стал 30-м. Другие украинцы не попали в очковую зону:
- 52 — Антон Дудченко;
- 68 — Богдан Цымбал;
- 74 — Дмитрий Пидручный.
Выигрыш здесь праздновал норвежец Йоханнес Дале, который обогнал французов Кантена Фийон Майе и Фабьена Клода.
Кроме того, добавим, этап Кубка мира продолжится эстафетой у женщин уже 12 декабря.
По материалам: УНН