Спорт

Украинец замкнул топ-20 дебютной гонки этапа Кубка мира по биатлону в Финляндии

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Украинец замкнул топ-20 дебютной гонки этапа Кубка мира по биатлону в Финляндии

В Контиолахти (Финляндия) состоялась первая гонка второго этапа Кубка мира по биатлону, передает

Лучшим из украинцев стал Артем Прима, который допустил один промах и стал 20-м. Дмитрий Пидручный оказался 35-м (2). Другие биатлонисты прошли мимо очковой зоны.

Победителем спринтерской мужской гонки стал норвежец Тарье Бьо (0), вторым финишировал Арнд Пайффер (0) из Германии. Бронзовая медаль в активе норвежца Йоханнеса Бьо.

Добавим, сегодня также прошла женская спринтерская гонка в рамках этапа Кубка мира.

По материалам: УНН

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