Самый дорогой футболист “Шахтера” назвал клуб-мечту

Вингер “Шахтера” Тете сообщил, что хочет выступать за каталонскую “Барселону”, которая является его любимым клубом, информирует со ссылкой на ВВС.

Тете желает продолжить карьеру в испанской “Барселоне”. Также футболист вспомнил несколько клубов из Англии.

“Моя самая большая мечта — играть за „Барселону“. Роналдиньо, Ривалдо, Ромарио и Роналду представляли этот клуб, и я хотел бы присоединиться к этому списку. Я также слежу за „Ливерпулем“ и „Манчестер Юнайтед“, они мне нравятся в равной степени, несмотря на то, что они являются соперниками. Это самые традиционные клубы Англии. Я нейтрален, когда они встречаются друг с другом — поддерживать тех, кто выигрывает. Было бы здорово сыграть в любой из этих команд”, — сказал Тете.

Заметим, что Тете, трансферная цена на которого составляет 17 млн евро, в этом сезоне провел за “Шахтер” 17 матчей при 2 голах и 4 ассистах.

По материалам: УНН