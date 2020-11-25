Кузнецов: присудить Украине техническое поражение – это вообще маразм

Олег Кузнецов

Экс-игрок сборной Украины Олег Кузнецов отреагировал на решение УЕФА по делу отмененного матча “Украина-Швейцария”. По его словам присуждение нашей сборной технического поражения – “это маразм”, потому как наша сборная была готова играть, имея для этого необходимое количество футболистов, передает

“Это вообще маразм, я считаю. Логично – что справедливо было бы только переигрывать. Найти можно “окно” и в марте, и в апреле, в этом году наверняка “окон” уже не будет. А присуждение технического поражения – это говорит о каком-то предвзятом отношении к нам. Судя по тем высказываниям, которые Шевченко говорил – тренер сборной – они выполнили все инструкции УЕФА по коронавирусу, мы готовы были играть, у нас было достаточно футболистов… Но такая непонятная позиция этого врача (санитарный врач Люцерна, который отправил украинскую команду на карантин – ред.). Думаю, УАФ будет обжаловать это в Лозанне”, – сказал он.

Напомним, вице-президент УАФ, генеральный секретарь ассоциации Юрий Записоцкий заявил: “После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА, УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью”.

Также напомним, украинская диаспора Швейцарии разоблачила врача Люцерна, который запретил играть украинской сборной, в избирательной “принципиальности” по отношению к футбольным командам.

Оказалось, что в похожей ситуации, другим командам раньше он позволял проходить повторное тестирование на “ковид” и позволял выходить на поле.

По материалам: УНН