Прогноз магнітних бур на 4 березня: якою буде космічна погода

Фахівці космічних обсерваторій та міжнародних центрів моніторингу сонячної активності оприлюднили оновлений прогноз геомагнітної ситуації на 4 березня 2026 року.

Про це повідомляє «ПЛ».

Згідно з даними супутникових спостережень, активність Сонця перебуває у фазі помірного підвищення, що пов’язано з поточним циклом сонячної активності, який поступово наближається до свого пікового періоду.

Науковці зазначають, що цього дня очікується геомагнітне збурення середнього рівня без ознак екстремальних космічних подій.

За оцінками дослідників, індекс геомагнітної активності може досягати рівня G1, що класифікується як слабка магнітна буря. Подібні явища виникають через взаємодію заряджених частинок сонячного вітру з магнітосферою Землі після корональних викидів маси.

Хоча такі бурі не становлять серйозної загрози для інфраструктури, вони можуть впливати на роботу супутникових систем зв’язку, навігаційних сервісів та високочастотних радіосигналів у полярних регіонах.

Медичні дослідження підтверджують, що частина населення може відчувати зміни самопочуття під час геомагнітних коливань. Йдеться насамперед про людей із серцево-судинними захворюваннями, підвищеним артеріальним тиском або підвищеною метеочутливістю.

Вчені наголошують, що прямий причинно-наслідковий зв’язок між магнітними бурями та погіршенням здоров’я досі вивчається, однак статистичні спостереження свідчать про кореляцію між періодами підвищеної сонячної активності та скаргами на втому або головний біль.

Експерти радять у такі дні дотримуватися стабільного режиму сну, уникати надмірних фізичних навантажень і підтримувати водний баланс. Особливу увагу варто приділити інформаційним системам та технологічним компаніям, адже навіть слабкі геомагнітні збурення можуть створювати короткочасні технічні збої.

