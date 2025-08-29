Прогноз магнітних бур на 30 серпня: якою буде активність Сонця

За прогнозами Центру прогнозування космічної погоди NOAA (США), на 30 серпня 2025 року очікується підвищена, але контрольована геомагнітна активність.

Про це повідомляє «ПЛ».

Розрахунки свідчать, що індекс збуреності Kp може досягати рівня 4, що відповідає слабкій магнітній бурі. Це означає, що у вказаний день можливі короткочасні коливання у роботі систем зв’язку та незначний вплив на людей, чутливих до змін космічної погоди.

Фахівці уточнюють, що подібні явища не становлять загрози для функціонування енергетичних мереж чи супутникових систем, проте можуть стати причиною появи полярних сяй у високих широтах.

Астрономи нагадують, що сонячна активність має циклічний характер, і періоди магнітних збурень є природною частиною цього процесу.

Для населення подібні прогнози виконують передусім інформаційну функцію. Медики рекомендують людям із підвищеною чутливістю до змін погоди в такі дні приділяти більше уваги своєму самопочуттю.

Водночас спеціалісти наголошують: серйозних ризиків у кінці серпня 2025 року не прогнозується, і сонячна активність залишатиметься у межах допустимих норм.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 29 серпня.