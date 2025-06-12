Прогноз магнітних бур на 13 червня 2025 року: чого чекати від сонячної активності

13 червня 2025 року очікується черговий період геомагнітної активності, який привернув увагу як науковців, так і людей, чутливих до змін у навколишньому середовищі.

Про це повідомляє «ПЛ».

За даними авторитетних наукових джерел, зокрема Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) та Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, цього дня прогнозується геомагнітне збурення рівня G1.

Це відносно слабкий показник, що не створює загроз для стабільної роботи технічних систем та глобальної інфраструктури. Тим не менш, фахівці зауважують, що навіть помірні магнітні бурі можуть бути відчутні для людей, які мають схильність до метеочутливості.

Медики наголошують на важливості збереження стабільного емоційного стану, адже психоемоційна напруга в такі дні може збільшувати навантаження на серцево-судинну систему. Споживання достатньої кількості рідини, помірність у фізичних навантаженнях та контроль за артеріальним тиском можуть сприяти зменшенню можливих негативних симптомів.

За прогнозами астрономів, нинішні коливання обумовлені викидом корональної маси Сонця, який досягне магнітосфери Землі саме 13 червня. Подібні процеси є характерними для 25-го сонячного циклу, активна фаза якого наразі триває. Незважаючи на відсутність значних ризиків для телекомунікаційних систем, на високих широтах можуть спостерігатися короткочасні незначні збої в роботі супутникового зв’язку.

При цьому на глобальному рівні ситуація залишається повністю контрольованою, а провідні космічні агентства продовжують оперативно відстежувати динаміку сонячної активності. Загалом, поточна магнітна буря має помірний характер та не повинна викликати суттєвого занепокоєння для більшості населення, однак увага до власного здоров’я у такі періоди є важливою складовою профілактичного підходу.

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