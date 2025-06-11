Прогноз магнітних бур на 12 червня: чого чекати від активності Сонця

Згідно з оновленими даними NOAA та підтвердженням з Інституту геофізики НАН України, 12 червня 2025 року відбудеться геомагнітна буря середньої сили, класифікована як G2 за шкалою п’ятирівневої активності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Причиною цього явища став викид корональної маси з активної зони на Сонці, яка, за попередніми розрахунками, була спрямована в бік Землі. Очікується, що її вплив почне проявлятися вже з ранкового періоду 12 червня та триватиме до пізнього вечора.

Академік Андрій Осадчук зазначає, що найбільший вплив магнітна буря матиме на метеозалежних людей — особливо тих, хто має хронічні захворювання серцево-судинної системи, гіпертонію, а також неврологічні проблеми.

Медики радять у такі дні уникати надмірного фізичного і психоемоційного навантаження, слідкувати за гідратацією, а також приділити увагу якості сну.

У корпоративному секторі, особливо в напрямках, пов’язаних із IT-інфраструктурою, GPS-навігацією, а також логістикою, прогнозована активність Сонця може призвести до нестабільності каналів зв’язку або короткочасних збоїв в електронних системах.

Хоча прямого ризику для критичних інфраструктур немає, все ж компаніям рекомендовано активізувати системи резервного копіювання та перевірити канали аварійного оповіщення. За словами спеціалістів з кіберфізичних систем, така попереджувальна підготовка є стандартом інформаційної гігієни.

Крім технічного та медичного аспектів, варто враховувати і психологічну напругу, яка супроводжує геомагнітні збурення. Статистичні спостереження останніх років свідчать про незначне, але стабільне зростання кількості звернень до кардіологів та психотерапевтів у періоди активного сонячного впливу.

Відтак, 12 червня може стати ще одним днем, коли особисте самопочуття і бізнес-процеси потребуватимуть додаткової уваги.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 11 червня 2025 року.