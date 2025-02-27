Зеленський звільнив генерала Гнатова: що приховують причини відставки та несподівані збіги

26 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення бригадного генерала Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на указ Зеленського.

В офіційній заяві не розкриваються причини його відставки, однак ця подія відбулася того самого дня, коли пішов у відставку і підполковник Богдан Кротевич, що викликає певні підозри.

Гнатова призначили командувачем Об’єднаних сил у серпні 2023 року, замінивши на цій посаді скандально відомого генерала Юрія Содоля, якого звільнили через звинувачення в корупції, недбалості та політичній упередженості. Під час служби Содоля звинувачували в тому, що він призначав «своїх людей» на ключові військові позиції і був пов’язаний з невдалими операціями на фронті, зокрема з проривом у Донбасі.

На відміну від свого попередника, про Гнатова не було відомо жодних скандалів. Він користувався повагою серед колег, брав активну участь в обороні Бахмута і Миколаєва, а також був ключовим гравцем у визволенні Херсона 2022 року. У 2023 році він отримав звання бригадного генерала і став заступником командувача ОК «Південь», що свідчить про його високу професійну репутацію.

Однак у день звільнення Гнатова було також оголошено про відставку Богдана Кротевича, який раніше звинуватив генерала Содоля в неналежному керівництві та критикував його за неспроможність в обороні Маріуполя. Кротевич брав активну участь у

Однак у день звільнення Гнатова було також оголошено про відставку Богдана Кротевича, який раніше звинуватив генерала Содоля в неналежному керівництві і критикував його за неспроможність в обороні Маріуполя. Кротевич брав активну участь у відновленні підрозділів «Азова» і привернув увагу своєю публічною заявою, що призвело до звільнення Содоля.

Причини звільнення Гнатова залишаються незрозумілими, але цей збіг викликає питання про можливий зв’язок цих подій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що мер Покровська звернувся до Зеленського: до чого закликав.