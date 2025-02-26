Мер Покровська звернувся до Зеленського: до чого закликав

Міський голова Покровська Донецької області Руслан Требушкін, чиї повноваження були призупинені у 2022 році, оприлюднив відеозвернення до президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Руслана Требушкіна.

У своїй заяві, опублікованій у Facebook, він закликав до мирного врегулювання війни з Росією. У зверненні Требушкін наголосив, що мешканці Покровська та Мирнограда, які залишаються в містах попри обстріли, відсутність тепла й водопостачання, прагнуть припинення війни.

«Спілкуючись із цими жителями, я від усіх чую: «Миру, миру, миру». Але статистика, яку озвучує наш президент, говорить про інше — що більшість українців хочуть війни», — заявив він.

Також він зазначив, що українці втомилися від війни, а військові, які перебувають на передовій, хочуть повернутися додому. Руслан Требушкін безпосередньо звернувся до Володимира Зеленського, закликаючи його до укладання мирної угоди з країною-агресором.

«Володимире Олександровичу, ми у вас віримо – укладайте мир і дайте людям пожити», — сказав він.

Заява мера викликала активне обговорення у соцмережах. Частина користувачів підтримала його позицію, тоді як інші засудили як неприпустиму в умовах війни.

Контекст

Руслан Требушкін очолював Покровськ до 2022 року, коли його повноваження були призупинені. Його відеозвернення стало одним із перших публічних закликів до мирних переговорів від українських посадовців після початку повномасштабного вторгнення РФ.

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