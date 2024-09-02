Чи можна в Україні пройти ультразвукове дослідження безоплатно та як це зробити

В Україні його можна зробити безкоштовно. Як це зробити, розповідає Первая Лента з посиланням на прес-службу Національної служби здоровʼя України.

Зазначаэться, що УЗД входить до пакету послуг «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах». Тому пацієнт повинен знайти поліклініку або діагностичний центр, які мають договір із НСЗУ за цим пакетом і обладнані апаратом УЗД.

Знайти найближчий медичний заклад можна за допомогою дашборду «Електронна карта місць надання послуг із медичної допомоги».

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Далі вам потрібно:

у фільтрах зліва вибрати область, громаду чи населений пункт.

у фільтрах справа вибрати «Код послуги направлення» та ввести назву або код послуги з вашого електронного направлення.

На екрані з’являться усі медичні заклади, де можна пройти УЗД за е-направленням. Після цього вам потрібно зателефонувати за вказаними контактами, щоб записатися на обстеження.

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