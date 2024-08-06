В ЦНАПах стануть доступні нові послуги для українців: що відомо

Дані рішення спростять процедуру для громадян в оформленні необхідних послуг.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Нові послуги у ЦНАПах

Найближчим часом українці зможуть отримати відповідні послуги зі взяття на облік для оформлення санаторно-курортного лікування чи компенсації вартості такого лікування, якщо оплатили його самостійно, для людей, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України.

Також планується послуга зі внесення до Реєстру пільговиків інформації про українців, які мають право на пільгу, та членів їхніх сімей чи опікуна.

Крім того, через ЦНАП можна буде оформити призначення щомісячної грошової компенсації для учнів навчальних закладів на територіях радіоактивного забруднення та дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, які не харчуються в їдальнях.

Варто нагадати, що у ЦНАПах під час війни продовжують надавати майже 450 видів послуг: оформлення паспортів та допомоги при народженні дитини, вирішення земельних питань, видача документів дозвільного характеру, а також надання комплексу послуг ветеранам, які за допомогою ЦНАПів можна зробити за однією заявою.

Раніше ПЛ писала про те, через скільки днів після отримання повістки військовозобов’язані повинні зʼявитись в ТЦК.