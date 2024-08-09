Хто з українців може отримати допомогу в 30 тисяч гривень і що для цього потрібно

Зокрема, у Києві розмір допомоги складає 30 тисяч гривень.

Про це пише Первая Лента з посиланням на повідомлення на сайті Департаменту муніципальної безпеки КМДА.

Хто і як може отримати одноразову грошову допомогу

Як відомо, влада Києва виплачує одноразову грошову допомогу у 30 тисяч гривень мобілізованим українцям уже понад пів року.

Кошти громадянам нараховують у безготівковій формі на соціальний (зарплатний) рахунок. Зокрема, ті, хто має муніципальну «картку киянина», отримають виплату на такий рахунок.

Допомогу будуть виплачувати на основі даних від Київського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Їх військові щомісяця передають Департаменту муніципальної безпеки інформацію про мобілізованих.

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Які документи необхідні для виплати

Як зазначають у КМДА, мобілізовані зобов’язагі надати до ТЦК та СП такий пакет документів:

копію ідентифікаційного коду;

копію паспорта громадянина України (1 — 2 сторінка останньої адреси реєстрації) чи ID-картки;

копію довідки/виписки з банку про відкриття соціального/зарплатного рахунку.

Нарахування здійснюють без безпосередньої участі мобілізованих.

Також влада Києва вирішила розширити перелік отримувачів одноразової допомоги, додавши громадян, які підписали контракт.

«Вона (виплата – ред.) передбачена для громадян України, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом рядового, сержантського, старшинського і офіцерського складу та перебувають на військовому обліку в районних у столиці ТЦК та СП», — йдеться у повідомленні.

Раніше ПЛ писала про те, хто зможе отримати разову допомогу у розмірі 10 пенсій.