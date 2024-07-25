Чи зміняться зарплати військових у серпні 2024 та як розрахувати виплати

Первая Лента з посиланням на NV розповідає, скільки зараз отримують українські військові та чи зміниться розмір грошового забезпечення з 1 серпня.

У серпні 2024 року в Україні діють наступні нормативні документи, які встановлюють правила та розміри грошових виплат військовослужбовцям:

наказ Міністерства оборони України № 260 від 07.06.2018, який визначає порядок надання грошового забезпечення військовим Збройних Сил України та іншим категоріям осіб;

наказ Міністерства оборони України № 280 від 22.05.2017, що регламентує фінансування військових частин, установ та організацій (із змінами);

рішення Міністра оборони України № 183/уд від 16.01.2024.

Згідно з Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та постановою Кабінету Міністрів України №704, заробітна плата військових вираховується, зважаючи на такі складові: посадовий оклад, оклад за військове звання та доплата за стаж служби.

Додаткові виплати можуть бути призначені за виконання оборонних завдань, роботу в складних умовах або в зоні бойових дій, а також за діяльність у сфері кібербезпеки.

Також військовослужбовці мають право на одноразові виплати при підписанні контракту у 2024 році або під час проходження лікування.

На даний момент відомо, що мінімальний заробіток мобілізованого військовослужбовця до кінця 2024 року становитиме 33 тисячі гривень. Ця сума включає мінімальний оклад солдата-строковика у розмірі 20 тисяч гривень та мінімальний оклад за військове звання — 13 тисяч гривень. Варто зазначити, що з цих виплат не стягується військовий збір у розмірі 1,5% від суми доходу.

Військові, які служать у ракетних військах, артилерії та ППО та здійснюють вогневе ураження противника, отримують виплату у розмірі 100 000 гривень незалежно від перебування в зоні бойових дій. Аналогічні виплати передбачені військовим, які займаються розмінуванням територій за межами зони бойових дій.

Як розрахувати виплати

Навесні у Міністерстві оборони України запустили онлайн-калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ, який дозволяє розрахувати розмір виплат. Туди потрібно ввести дані про службу та отримати точну суму, на яку захисник може розраховувати за вказаний проміжок часу. Серед іншого калькулятор враховує вид проходження військової служби, звання, тарифний розряд, вислугу років, ступінь секретності, особливості проходження військової служби для визначення розміру надбавки, місце проходження служби, участь у бойових діях та заходах з національної безпеки і оборони тощо.

Раніше ПЛ писала про те, як розрахувати розмір пенсії в Україні.