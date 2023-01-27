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«Здулися, не виконавши наказу»: фото реальних російських танків під Запоріжжям
росіяни використовують у війні проти України надувні гумові танки, які мають доводити, що "друга армія світу" начебто не має значних втрат, а лише нарощує свою" міць".
Про це йдеться у інформації Генерального штабу ЗСУ.
У той самий час, коли партнери України погоджують поставки танків, окупаційна армія також нарощує присутність "танкових підрозділів" на запорізькому напрямку, інформують у Генштабі.
"Але, мабуть, вільне повітря козацького краю не підходить для "гумових" виробів окупантів, тому вони здуваються, не виконавши своєї основної місії. Як і роздута бравада росармії", — йдеться у повідомленні.
По материалам: Подробности