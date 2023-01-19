У Броварах впав вертоліт на територію дитсадка: багато постраждалих (фото)

У Броварах на територію дитячого садка сьогодні, 18 січня впав вертоліт. Там спалахнула пожежа, триває евакуацію людей.

Про це повідомляє заступника голови ОП Кирило Тимошенко.

"Бровари. Щойно на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З‘ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці", — написав Тимошенко.

Речниця поліції Київщини повідомила, що у Броварах на Київщині поблизу дитячого садку впав гвинтокрил.

"На місці працює поліція. Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі. За нашими даними є потерпілі. Попередньо є інформація, що там можливо відбулось падіння гелікоптера. Наразі з’ясовуємо всі обставини. Є потерпілі та загиблі. Більш детальна інформація буде пізніше", — розповіли в поліції Київської області.

У МВС повідомляють про 5 постраждалих.

По материалам: Подробности