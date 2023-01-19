Общество

У Броварах впав вертоліт на територію дитсадка: багато постраждалих (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 9 минут agoОбновлено: 19 января, 2023
0 Менее минуты назад

У Броварах впав вертоліт на територію дитсадка: багато постраждалих (фото)

У Броварах на територію дитячого садка сьогодні, 18 січня впав вертоліт. Там спалахнула пожежа, триває евакуацію людей.

Про це повідомляє заступника голови ОП Кирило Тимошенко.

Материалы по теме

"Бровари. Щойно на об‘єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат. З‘ясовуємо дані про потерпілих та обставини. ДСНС та всі служби вже на місці", — написав Тимошенко.

Речниця поліції Київщини повідомила, що у Броварах на Київщині поблизу дитячого садку впав гвинтокрил. 

У Броварах впав вертоліт на територію дитсадка: багато постраждалих (фото)

"На місці працює поліція. Рятувальники ліквідовують наслідки пожежі. За нашими даними є потерпілі. Попередньо є інформація, що там можливо відбулось падіння гелікоптера. Наразі з’ясовуємо всі обставини. Є потерпілі та загиблі. Більш детальна інформація буде пізніше", — розповіли в поліції Київської області.

У МВС повідомляють про 5 постраждалих. 

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 9 минут agoОбновлено: 19 января, 2023
0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Українці зможуть дізнаватися, хто переглядав їх особисті дані

1 день ago

У Дніпрі завершили розбирати руїни багатоповерхівки: загинуло 44 людини, 20 зникли безвісти

2 дня ago

Український борець-чемпіон Семен Новіков змінив громадянство

2 дня ago

Куди ще росія має намір вторгнутися: Данілов назвав країну

2 дня ago
Back to top button