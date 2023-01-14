Розвідка США повідомляє про активізацію НЛО

Уряд США вивчає 510 повідомлень про НЛО, що більш ніж втричі перевищує число за 2021 рік. Про це повідомляє ABC News.

При тому, що багато з них були викликані безпілотниками або повітряними кулями, сотні залишаються незрозумілими.

Більшість нових повідомлень про НЛО надходить від пілотів ВМС та ВПС США.

З них близько 200 мали "непримітні" пояснення: це були повітряні кулі, дрони або так звані повітряні перешкоди, що охоплюють птахів, погодні явища та повітряні пластикові пакети.

Але інші не мали пояснень згідно з документом — несекретною версією звіту, поданого до Конгресу.

Ці випадки перебувають у центрі уваги Пентагону, розвідувальних служб США та НАСА "не через побоювання того, що це інопланетні космічні кораблі, а невідомі шпигунські конструкції країн-конкурентів".

Деякі з цих неохарактеризованих об'єктів продемонстрували незвичайні льотні характеристики або експлуатаційні можливості та вимагають подальшого аналізу.

Офіційний представник Пентагону Патрік Райдер прокоментував звіт розвідки. Він запевнив, що оборонне відомство США серйозно ставиться до повідомлень про появу у космосі, на землі, у морі чи небі країни НЛО, а також вивчає кожне повідомлення.



По материалам: Подробности