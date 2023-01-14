Мінус 530 окупантів: Генштаб назвав втрати росії в Україні за добу

За даними на ранок суботи, 14 січня, українські військові ліквідували за добу 530 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 114 660 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно склали:

особового складу — близько 114 660 (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3104 (+6) од,

бойових броньованих машин — 6173 (+6) од,

артилерійських систем — 2090 (+4) од,

РСЗВ — 437 (+0) од,

засоби ППО — 219 (+1) од,

літаків — 286 (+0) од,

гелікоптерів — 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1867 (+2),

крилаті ракети — 723 (+0),

кораблі /катери — 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4846 (+13) од,

спеціальна техніка — 186 (+2).

По материалам: Подробности