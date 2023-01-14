Общество

Мінус 530 окупантів: Генштаб назвав втрати росії в Україні за добу

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 14 января, 2023
0 Менее минуты назад

Мінус 530 окупантів: Генштаб назвав втрати росії в Україні за добу

За даними на ранок суботи, 14 січня, українські військові ліквідували за добу 530 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 114 660 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 114 660 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3104 (+6) од,
  • бойових броньованих машин — 6173 (+6) од,
  • артилерійських систем — 2090 (+4) од,
  • РСЗВ — 437 (+0) од,
  • засоби ППО — 219 (+1) од,
  • літаків — 286 (+0) од,
  • гелікоптерів — 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1867 (+2),
  • крилаті ракети — 723 (+0),
  • кораблі /катери — 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4846 (+13) од,
  • спеціальна техніка — 186 (+2).

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 14 января, 2023
0 Менее минуты назад
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