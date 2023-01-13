Общество

Під Ізюмом ексгумували тіло жінки, яка загинула від авіаудару рф (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 13 января, 2023
0 Менее минуты назад

Під Ізюмом ексгумували тіло жінки, яка загинула від авіаудару рф (фото)

У четвер, 12 січня, правоохоронці ексгумували тіло жінки, яка загинула через авіаудар рф під Ізюмом. 

Про це повідомляє поліція Харківської області.

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"68-річна жінка померла 19 березня під час авіаційного бомбардування збройними силами рф селища Сулигівка Ізюмського району", — йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що снаряди ворога влучили у житловий будинок, в якому знаходилась жінка. Її рештки місцеві мешканці поховали на цвинтарі селища.

Сьогодні працівники поліції провели ексгумацію. Тіло направили на судово-медичну експертизу. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты agoОбновлено: 13 января, 2023
0 Менее минуты назад
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