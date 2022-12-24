У чому зустрічати Новий рік 2023: щасливі кольори

На Новий рік багато людей полюблять повністю продумувати свій образ. Для того, щоб "задобрити" Чорного Водяного Кролика треба ретельно підібрати наряд. Ось деякі з порад, на які можна звернути увагу при виборі новорічного одягу.

Що надіти на Новий рік 2023:

Використовуйте найкращі вечірні наряди, які добре на вас сидять.

Краще зустріти Новий рік 2023 в чорній сукні. Можна додати паєтки, вуаль або красивий пояс.

Ще один колір — золотий.Таке плаття необов'язково підкреслювати аксесуарами.

Щасливими кольорами буде сріблястий, ліловий, смарагдовий, всі відтінки синього.

Не варто надягати на свято одяг яскравих кислотних кольорів, адже символ року цінує скромність.

Рекомендується уникати натуральної шкіри та хутра, анімалістичних принтів, прикрас у вигляді тварин.

Можна доповнити скромний наряд об'ємними прикрасами.

По материалам: Подробности