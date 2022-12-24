Общество
У чому зустрічати Новий рік 2023: щасливі кольори
На Новий рік багато людей полюблять повністю продумувати свій образ. Для того, щоб "задобрити" Чорного Водяного Кролика треба ретельно підібрати наряд. Ось деякі з порад, на які можна звернути увагу при виборі новорічного одягу.
Що надіти на Новий рік 2023:
- Використовуйте найкращі вечірні наряди, які добре на вас сидять.
- Краще зустріти Новий рік 2023 в чорній сукні. Можна додати паєтки, вуаль або красивий пояс.
- Ще один колір — золотий.Таке плаття необов'язково підкреслювати аксесуарами.
- Щасливими кольорами буде сріблястий, ліловий, смарагдовий, всі відтінки синього.
- Не варто надягати на свято одяг яскравих кислотних кольорів, адже символ року цінує скромність.
- Рекомендується уникати натуральної шкіри та хутра, анімалістичних принтів, прикрас у вигляді тварин.
- Можна доповнити скромний наряд об'ємними прикрасами.
По материалам: Подробности