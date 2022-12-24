Общество

У чому зустрічати Новий рік 2023: щасливі кольори

Photo of Admin Admin Send an email 25 минут agoОбновлено: 24 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

У чому зустрічати Новий рік 2023: щасливі кольори

На Новий рік багато людей полюблять повністю продумувати свій образ. Для того, щоб "задобрити" Чорного Водяного Кролика треба ретельно підібрати наряд. Ось деякі з порад, на які можна звернути увагу при виборі новорічного одягу. 

Що надіти на Новий рік 2023:

Материалы по теме
  • Використовуйте найкращі вечірні наряди, які добре на вас сидять.
  • Краще зустріти Новий рік 2023 в чорній сукні. Можна додати паєтки, вуаль або красивий пояс.
  • Ще один колір — золотий.Таке плаття необов'язково підкреслювати аксесуарами.
  • Щасливими кольорами буде сріблястий, ліловий, смарагдовий, всі відтінки синього. 
  • Не варто надягати на свято одяг яскравих кислотних кольорів, адже символ року цінує скромність.
  • Рекомендується уникати натуральної шкіри та хутра, анімалістичних принтів, прикрас у вигляді тварин.
  • Можна доповнити скромний наряд об'ємними прикрасами.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 25 минут agoОбновлено: 24 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

«Істерика путіна»: в ISW проаналізували реакцію росії на передачу Україні ЗРК Patriot

1 день ago

Енергосистему України відновлюють по-новому: що буде зі світлом

1 день ago

путін намагається зняти з себе відповідальність за ведення тривалої війни в Україні — ISW

1 день ago

Цифровізація – базова умова для відновлення країни після війни – Азархіна 

2 дня ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button