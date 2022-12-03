Понад 500 окупантів та гелікоптер: нові втрати рф в Україні

За даними на ранок суботи, 3 грудня, українські військові ліквідували за добу 510 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 90 600 військових.

Про це повідомляє Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.12 орієнтовно склали:

особового складу — близько 90600 (+510);

танків — 2917 (+1);

бойових броньованих машин — 5886 (+3);

артилерійських систем — 1906 (+1);

РСЗВ — 395 (+0);

засоби ППО — 210 (+0);

літаків — 280 (+0);

гелікоптерів — 263 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1572 (+8);

крилаті ракети — 531 (+0);

кораблі/катери — 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 4472 (+8);

спеціальна техніка — 163 (+0).

По материалам: Подробности