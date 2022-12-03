Общество
Понад 500 окупантів та гелікоптер: нові втрати рф в Україні
За даними на ранок суботи, 3 грудня, українські військові ліквідували за добу 510 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 90 600 військових.
Про це повідомляє Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.12 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 90600 (+510);
- танків — 2917 (+1);
- бойових броньованих машин — 5886 (+3);
- артилерійських систем — 1906 (+1);
- РСЗВ — 395 (+0);
- засоби ППО — 210 (+0);
- літаків — 280 (+0);
- гелікоптерів — 263 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1572 (+8);
- крилаті ракети — 531 (+0);
- кораблі/катери — 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4472 (+8);
- спеціальна техніка — 163 (+0).
По материалам: Подробности