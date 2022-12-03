Общество

Понад 500 окупантів та гелікоптер: нові втрати рф в Україні

Photo of Admin Admin Send an email 10 часов agoОбновлено: 3 декабря, 2022
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Понад 500 окупантів та гелікоптер: нові втрати рф в Україні

За даними на ранок суботи, 3 грудня, українські військові ліквідували за добу 510 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 90 600 військових.

Про це повідомляє Генштаб.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 03.12 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 90600 (+510);
  • танків — 2917 (+1);
  • бойових броньованих машин — 5886 (+3);
  • артилерійських систем — 1906 (+1);
  • РСЗВ — 395 (+0);
  • засоби ППО — 210 (+0);
  • літаків — 280 (+0);
  • гелікоптерів — 263 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1572 (+8);
  • крилаті ракети — 531 (+0);
  • кораблі/катери — 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4472 (+8);
  • спеціальна техніка — 163 (+0).

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 10 часов agoОбновлено: 3 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
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