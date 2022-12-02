Общество

В Україні мають намір перевипустити всі посвідчення водія: в чому причина

Photo of Admin Admin Send an email 10 часов agoОбновлено: 2 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад

В Україні мають намір перевипустити всі посвідчення водія: в чому причина

В Україні планують перевипустити всі посвідчення водія, крім того, водіїв транспортних компаній зобов'яжуть кожні п'ять років наново підтверджувати свої "права".

Про це заявила заступник голови комітету ВР з транспорту та інфраструктури Юлія Клименко. 

Материалы по теме

"Зараз ми працюємо над гармонізацією законодавства про дорожній рух. Фактично, всі посвідчення водія будуть перевипущені", — зазначила Клименко.

За її словами, водії транспортних компаній кожні п'ять років мають знову підтверджувати посвідчення, як це відбувається в ЄС.

"Громадяни це робитимуть кожні 10-15 років, залежно від того, в якому вигляді Верховна Рада прийме закон", — підсумувала заступник голови комітету ВР з транспорту та інфраструктури.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 10 часов agoОбновлено: 2 декабря, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Черниці закликали до «пробуждения матушки-руси»: СБУ перевірила монастир УПЦ (МП) на Закарпатті

24 часа ago

Бути студентом під час війни: як готують майбутніх офіцерів для СБУ

1 день ago

Магнітні бурі у грудні 2022: названі найнебезпечніші дні

1 день ago

Погода 1 грудня: що обіцяють синоптики у перший день зими

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button