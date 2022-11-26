Общество

Ожеледиця та мокрий сніг: якою буде погода в Україні 27 листопада

Photo of Admin Admin Send an email 10 часов agoОбновлено: 26 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

Ожеледиця та мокрий сніг: якою буде погода в Україні 27 листопада

Половину областей України завтра, 27 листопада, накриє мокрий сніг та дощ. На дорогах можлива ожеледиця.

Завтра у на заході, в Житомирській, Київській Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці у західних областях місцями туман.

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На заході та півночі на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів завтра покажуть у середньому від -2 до +3 градусів. У південно-східній частині, Закарпатській та Одеській областях +1 +6 градусів.

Завтра у столиці та Київській області мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у Києві протягом доби в районі нуля градусів.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 10 часов agoОбновлено: 26 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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