Дрібний дощ та місцями туман: прогноз погоди на 4 листопада

Завтра, 4 листопада, частину областей України накриє дрібний дощ. Крім того, у деяких регіонах очікується туман.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

За даними синоптиків, вночі на Лівобережній Україні пройдуть невеликі дощі. Вдень дрібні опади прогнозуються у східних областях. На решті території сухо.

Синоптики попередили, що вночі та вранці у західних та місцями у північних областях очікується туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря буде в межах +2 +7 градусів. У Карпатах та на Прикарпатті від +3 до -2 градусів.

У більшості областей вдень стовпчики термометрів покажуть +6 +11 градусів. На півдні та заході +12 +16 градусів.

У столиці та Київській області хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю до 10 м/с.

Вдень у Києві очікується +9 +11 градусів, а вночі +5 +7 градусів.

По материалам: Подробности