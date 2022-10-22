«Окупанти готують Херсон до вуличних боїв та перевдягаються у цивільний одяг» — Генштаб
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Окупанти готують Херсон до вуличних боїв. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні щодо ситуації на передовій.
За наявною інформацією, місто Херсон залишила значна частина населення. російські окупанти, що залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Ворог готує Херсон до вуличних боїв.
Водночас російські загарбники почали звільняти приміщення Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу.
Також у Генштабі повідомили, що в Енергодарі на Запоріжжі окупанти грабують залишені квартири та готелі в яких проживали.
По материалам: Подробности