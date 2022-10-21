Общество

У Житомирі частково зникло світло, світлофори не працюють

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 21 октября, 2022
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У Житомирі частково зникло світло, світлофори не працюють

У частині Житомира відсутнє електропостачання через перенапруження на одній з підстанцій. Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

Сьогодні зранку через перенапругу відключили частину міста. Перевантаження по одній з підстанцій. Тому дуже обережно на дорогах, частина світлофорів не працює, частина працює неякісно.

Детальну інформацію про відключення електроенергію в кожному окремому регіоні України можна отримати на сайтах обленерго, список тут.

Нагадаємо, у Київській області також почалися тимчасові відключення світла.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 7 часов agoОбновлено: 21 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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