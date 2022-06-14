Нападение на детей из Украины в шведском центре для беженцев: мм угрожали ножом и избивали

Шведская газета «Сидостран» сообщает о нападении на детей из Украины в центре для беженцев Роннебю на юге Швеции. Как сообщалось, молоды украинцы подверглись нападению со стороны группы арабоязычных подростков из-за своей национальности.

По свидетельствам очевидцев, два брата из Украины, 12 и 17 лет, играли в футбол, когда на них напали около 12 подростков, которые на арабском языке просили их вернуться в Украину, пишет УРА-Информ.

Братьев били ремнями, угрожали ножом и толкали. У младшего из мальчиков сломан нос, и он провел ночь в больнице. О происшествии сообщили в полицию, но пока никто не задержан.

— Мы надеялись быть здесь в безопасности. А теперь мы не выходим после семи вечера. Я не так боялась, когда уезжала из Украины, — рассказала СМИ одна из украинок, проживающих в центре.

Центр Роннебю подчиняется Шведскому управлению по миграции. Имея менее 30 тыс жителей, коммуна Роннебю в 2015 году приняла 3 тыс. иммигрантов, в том числе 1 тыс. в школьном возрасте, с Ближнего Востока, Африки и Афганистана.

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