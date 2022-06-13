Политика

Гайдай рассказал, какую часть Северодонецка контролируют россияне

Украинская армия контролирует менее 30 процентов города.

Photo of Виктор Виктор Send an email 1 день agoОбновлено: 13 июня, 2022
0 0 Менее минуты назад

Российские войска контролируют большую часть Северодонецка в Луганской области, но не весь город. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам около 500 мирных жителей, в том числе 40 детей, укрылись на территории местного химического завода «Азот», сообщил глава областной власти, пишет Первая Лента.

«Русские контролируют большую часть города, большую часть города в целом, но не весь, как они говорили ранее», — сообщил Гайдан в утреннем сводке, опубликованной в Telegram. Гайдай уточнил, что это не 70 процентов города, но больше.

«Массовая эвакуация и доставка гуманитарной помощи невозможны из-за обстрелов. В течение дня военным удается вывести всего несколько человек», — отметил чиновник.

Ранее мы сообщали, что теперь это артиллерийская война и Украина ее проигрывает.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 1 день agoОбновлено: 13 июня, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Виктор

Виктор

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