Гайдай рассказал, какую часть Северодонецка контролируют россияне

Российские войска контролируют большую часть Северодонецка в Луганской области, но не весь город. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам около 500 мирных жителей, в том числе 40 детей, укрылись на территории местного химического завода «Азот», сообщил глава областной власти, пишет Первая Лента.

«Русские контролируют большую часть города, большую часть города в целом, но не весь, как они говорили ранее», — сообщил Гайдан в утреннем сводке, опубликованной в Telegram. Гайдай уточнил, что это не 70 процентов города, но больше.

«Массовая эвакуация и доставка гуманитарной помощи невозможны из-за обстрелов. В течение дня военным удается вывести всего несколько человек», — отметил чиновник.

Ранее мы сообщали, что теперь это артиллерийская война и Украина ее проигрывает.