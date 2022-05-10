Российские войска недисциплинированы, имеют низкий боевой дух и несут большие потери – эксперты

Российские войска, сражающиеся в Украине, продолжают демонстрировать низкий боевой дух и плохую дисциплину, поскольку российское наступление на многих участках застопорилось из-за сопротивления украинцев, заявили во вторник эксперты из Института военных исследований США (ISW). Они добавляют, что российские войска несут серьезные потери.

По словам высокопоставленного представителя Пентагона, российские войска в настоящее время имеют в Украине 97 тактических батальонных групп (БГТ), но эти подразделения перемещаются внутри и за пределы Украины для перегруппировки и пополнения своих запасов, что свидетельствует о том, что российские войска продолжают нести большие потери в боях, отмечается в отчете ISW, опубликованном во вторник утром, пишет Первая Лента.

Мы уже считали, что большинство российских БГТ серьезно повреждены и измерять численность российских войск БГТ уже нецелесообразно, отмечают специалисты американского центра.

ISW также обращает внимание на дополнительную информацию о нарастающей декомпрессии российских сил. По сообщениям властей Запорожской области, российские солдаты часто злоупотребляют алкоголем и обстреливают свои машины, чтобы не попасть на фронт, они также находятся в слабом психическом состоянии и жалуются на неэффективность операции, в которой участвуют.

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