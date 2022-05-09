Где Герасимов? После парада в Москве все задаются вопросом, где начальник российского генерального штаба РФ
Все заметили, что его не было на параде, хотя это очень важная фигура.
Эксперты отмечают, что начальника Генштаба России генерала Валерия Герасимова на параде в понедельник в Москве не было видно. В начале мая некоторые источники сообщили, что Герасимов получил ранение в результате украинского обстрела под Изюмом, хотя официально эта информация не подтверждена.
В понедельник в Москве прошел День Победы, посвященный 77-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Многие журналисты и обозреватели отмечали, что на московском параде среди многочисленных генералов, ветеранов и чиновников не было видно начальника российского Генерального штаба генерала Валерия Герасимова, пишет Первая Лента.
Генерал Бен Ходжес, бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе, написал в Твиттере: «Что-то пропустил? Я не видел генерала Герасимова. Только Шойгу. Герасимов занят где-то еще?» — спросил он.
Отсутствие Герасимова отметил и глава московского офиса Financial Times Макс Седдон. Никаких сообщений из Кремля о состоянии здоровья Герасимова не поступало.
Ранее мы сообщали, что Украина потеряла в небе легендарного летчика.