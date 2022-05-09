Где Герасимов? После парада в Москве все задаются вопросом, где начальник российского генерального штаба РФ

Эксперты отмечают, что начальника Генштаба России генерала Валерия Герасимова на параде в понедельник в Москве не было видно. В начале мая некоторые источники сообщили, что Герасимов получил ранение в результате украинского обстрела под Изюмом, хотя официально эта информация не подтверждена.

В понедельник в Москве прошел День Победы, посвященный 77-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Многие журналисты и обозреватели отмечали, что на московском параде среди многочисленных генералов, ветеранов и чиновников не было видно начальника российского Генерального штаба генерала Валерия Герасимова, пишет Первая Лента.

Генерал Бен Ходжес, бывший главнокомандующий сухопутными войсками США в Европе, написал в Твиттере: «Что-то пропустил? Я не видел генерала Герасимова. Только Шойгу. Герасимов занят где-то еще?» — спросил он.

Отсутствие Герасимова отметил и глава московского офиса Financial Times Макс Седдон. Никаких сообщений из Кремля о состоянии здоровья Герасимова не поступало.

Ранее мы сообщали, что Украина потеряла в небе легендарного летчика.