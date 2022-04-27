Общество

Графік евакуаційних рейсів на 27 квітня

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 27 апреля, 2022
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Графік евакуаційних рейсів на 27 квітня

На середу, 27 квітня, "Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів. Компанія призначила на сьогодні додатково 6 рейсів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Евакуаційні поїзди на 27 квітня

  • 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів
  • 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1
  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро
  • 06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пас.
  • 11:30 — 209/210 Харків-Пас. — Івано-Франківськ

В "Укрзалізниці" попереджають, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 27 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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