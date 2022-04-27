Общество
Графік евакуаційних рейсів на 27 квітня
На середу, 27 квітня, "Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів. Компанія призначила на сьогодні додатково 6 рейсів.
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Евакуаційні поїзди на 27 квітня
- 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів
- 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1
- 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп
- 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро
- 06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пас.
- 11:30 — 209/210 Харків-Пас. — Івано-Франківськ
В "Укрзалізниці" попереджають, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.
По материалам: Подробности