Графік евакуаційних рейсів на 27 квітня

На середу, 27 квітня, "Укрзалізниця" оприлюднила графік евакуаційних поїздів. Компанія призначила на сьогодні додатково 6 рейсів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Евакуаційні поїзди на 27 квітня

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро

06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пас.

11:30 — 209/210 Харків-Пас. — Івано-Франківськ

В "Укрзалізниці" попереджають, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за актуальною інформацією на сайті компанії.

По материалам: Подробности