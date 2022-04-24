Общество

«Окупанти шоковані від ЗСУ»: СБУ опублікувала нову розмову військ путіна

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 24 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

"Окупанти шоковані від ЗСУ": СБУ опублікувала нову розмову військ путіна

Служба безпеки України опублікувала розмову окупанта із співслуживцем. Зокрема, загарбники шоковані від опору, який їм чинять Збройні сили України.

Про це повідомляє СБУ.

Окупанти бояться українських військових та почувають себе у небезпеці навіть у тих населених пунктах, які їм вдалося тимчасово окупувати.

"Втомилися ми тут! У нас снайпер сидить… ну його нафіг! Чотири людини зняв сьогодні", — розказує загарбник своєму співслуживцю, який теж воює в Україні.

Він скаржиться на своє командування, яке постійно відправляє їх вперед.

Також його товариш не дивується цьому і відверто визнає силу українських воїнів.

"Вони 8 років навчалися воювати. Я бачив їх, вони готові померти тут", — каже окупант.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 дня agoОбновлено: 24 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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