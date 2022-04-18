Общество

Гуманітарні коридори 18 квітня не відкриються — Верещук

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 18 апреля, 2022
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Гуманітарні коридори 18 квітня не відкриються - Верещук

У понеділок, 18 квітня, гуманітарні коридори в Україні не запрацюють через блокування та обстріли маршрутів російськими окупантами. Про це повідомила віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вчора ми вели довгі та складні перемовини по коридорах з Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара. Також працювали над коридорами з Херсонської області (Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля). Звісно, перемовини йшли також про коридори з міст Луганської області: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та смт Нижнє. 

Однак, у порушення міжнародного гуманітарного права, російські окупанти не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів. 

Тому, з міркувань безпеки, було прийнято рішення сьогодні не відкривати гуманітарні коридори. 

У регіонах, те точаться бойові дії, місцева влада на свій страх і ризик намагається вивозити людей. Так на Луганщині з Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної, Лисичанська та Гірського врятували 108 жителів, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

Ірина Верещук повідомила, що в неділю, 17 квітня, завдяки гуманітарним коридорам було евакуйовано 1 449 людей.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 18 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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