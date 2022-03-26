Общество

В россии застрелился командир 13 танкового полка 4 танковой дивизии

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 26 марта, 2022
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В россии застрелился командир 13 танкового полка 4 танковой дивизии

В россии застрелился командир 13 танкового полка 4-й танковой дивизии РФ. Причина — обнаружение фактов разворовывания техники.  Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. 

По информации ГУР Минобороны, оккупанты пытаются восстановить потери за счет техники, снятой с длительного хранения.

В частности, на аэродроме в пгт Климово Брянской области (35 км от границы Украины) противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу (РВБ). В настоящее время там пытаются "поставить в строй" значительное количество техники, прибывающей из складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование.

Одновременно создаются места для хранения техники, выведенной из строя в поле боя.

В целом РФ часто сталкивается с проблемой невозможности обновления техники после "расконсервации" со складов. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов.

В частности, в 4-й танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 "расконсервированных" танков только один находится в более-менее работоспособном состоянии. Остальные — полностью разукомплектованы. У части из них нет даже двигателей. Из-за этого и застрелился командир 13-го танкового полка 4-й танковой дивизии.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 26 марта, 2022
0 0 1 минута чтения
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