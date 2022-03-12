Общество

В Луганской области военные выгнали оккупантов за окрестности города (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 12 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад

В Луганской области военные выгнали оккупантов за окрестности города (фото)

В Луганской области украинские пограничники прогнали оккупантов из города. Также одного россияне взяли в плен.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В частности, военные уничтожили несколько единиц вражеской техники. Также они взяли на вооружение российскую БРДМ.

"Защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у орков есть потери в живой силе", — говорится в сообщении.

В ГПСУ добавили, что пограничники продолжают защищать украинскую землю и демонстрируют врагу древнюю истину: "Кто к нам с мечом придет, от меча и упадет".

В Луганской области военные выгнали оккупантов за окрестности города (фото)

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 12 марта, 2022
0 0 Менее минуты назад
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