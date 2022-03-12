Общество
В Луганской области военные выгнали оккупантов за окрестности города (фото)
В Луганской области украинские пограничники прогнали оккупантов из города. Также одного россияне взяли в плен.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
В частности, военные уничтожили несколько единиц вражеской техники. Также они взяли на вооружение российскую БРДМ.
"Защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у орков есть потери в живой силе", — говорится в сообщении.
В ГПСУ добавили, что пограничники продолжают защищать украинскую землю и демонстрируют врагу древнюю истину: "Кто к нам с мечом придет, от меча и упадет".
По материалам: Подробности