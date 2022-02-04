Удар по «республикам»: в YouTube заблокировали пропагандистские площадки ОРДЛО

В YouTube удалили все площадки пропагандистских каналов ОРЛО. Так был удален канал так называемого «Луганского информационного центра», а другие площадки ОРЛО заблокировали.

Такую информацию распространил так называемый «главный редактор ЛИЦ». Он назвал такое решение якобы «информационной войной против республик». Он считает, что площадки ОРДО так ждет такая же судьба, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Позже так называемый «мининформ ДНР» сообщил, что в 3:30 утра YouTube удалил канал «министерства информации ДНР», который работал с 2014 года.

«Знаете, лично я вижу в этом исключительно то, что вся украинская СМИшная и ИПСОшная рать так и не смогла переиграть нас в информационном плане, повлиять на умы и настроения пользователей и зрителей. Поэтому они пошли самым примитивным путем. Слабаки», — написал «чиновник».

Местные жители в комментариях к не понимают, почему это произошло именно сейчас и предполагают, что это может быть началом чего-то большего.

Ранее в ОРДО назвали причину минирования зданий в «республике».