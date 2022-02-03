Новый рекорд пандемии в Украине: почти 40 новых случаев

В Украине был установлен новый рекорд пандемии коронавируса. За сутки было зафиксировано почти 40 тысяч новых случаев заражения.

За предыдущие сутки, второго февраля, в Украине зафиксировали 39 620 случаев коронавирусной болезни. Это новый рекорд пандемии в Украине. Предыдущий рекорд был установлен на прошедшей недели.

Из 39 620 случаев 4 446 – это дети, а 1 035 медработники. Госпитализировали за минувшие сутки 4 136 больных, выздоровели 9 380 человек, пишет Первая Лента со ссылкой на данные Минздрава.

Больше всего случаев было зафиксировано в Одесской (2982), Житомирской (2933), Ивано-Франковской (2423) областях, а также городе Киев – 2437.

За все время пандемии в Украине заболело 4169897 человек, выздоровело — 3 650 854. Также зафиксировано 100 809 летальных исхода.

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