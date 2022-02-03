Стало известно, какие регионы в ближайшее время могут стать «красными»

Уже в ближайшее время сразу девять регионов Украины могут войти в «красную» карантинную зону. Такое заявление сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания Комитета ВР по вопросам здоровья нации.

На данный момент Львовская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская, Сумская и Хмельницкая имеют все шансы стать «красными». Соответствующее решение рассмотрит комиссия ТЭБ и ЧС, пишет Первая Лента со ссылкой на «Укринформ«.

«Сейчас две области находятся на красном уровне эпиднебезопасности. Также Львовская, Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, то есть еще 9 областей, в ближайшее время будут рассмотрены комиссии ТЭБ и ЧС», — заявил он.

Ляшко добавил, что решение будут принимать в том числе с учетом загруженности коек для госпитализации.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки в Украине зафиксировали более 35 000 случаев заражения коронавирусом.