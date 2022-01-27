В Донецке ввели новые тарифы на содержание жилых домов

В Донецке, который временно неподконтролен Украине, с первого января этого года действуют новые тарифы на содержание жилых домов. Цены пошли вверх.

Местные паблики сообщают, что соответствующее распоряжение подписал так называемым «глава администрации» Алексей Кулемзин, пишет Первая Лента.

Он заявил, что тарифы выросли, так как нужно улучшить финансово-экономическое состояние жилищных предприятий и повысить качество предоставляемых жилищных услуг.

При этом все дома в Донецке были разделены на четыре группы. Таким образом, сейчас в городе будет действовать четыре тарифа.

В первую группу вошло неблагоустроенное жилье, жители которых не имеют водяного отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, газоснабжения (электроплит).

Вторая категория — частично благоустроенное жилье – делится на две подкатегории: имеет холодное водоснабжение и водоотведение; кроме холодного водоснабжения и водоотведения имеет водяное отопление или газоснабжение.

III группа — благоустроенное жилье, а четвертая — благоустроенное жилье повышенной степени благоустройства, у которых дополнительно есть лифт.

Ранее мы сообщали, что в Донецке снова отключат электричество.