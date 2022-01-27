Сегодня в Донецке снова не будет электричества: стали известна причина

В Донецке, который неподконтролен Украине, сегодня, 27 января, снова не будет электричества. Без света будут сидеть жители сразу нескольких районов города.

Отмечается, что в трех районах города отключат электричество из-за ремонтных работ, которые весьма часто проводят в городе. Практически каждый день в Донецке происходит плановое отключение, пишет Первая лента.

Местные паблики сообщали о том, что с 9:00 до 16:00 света не будет в Буденновском районе по улице Высокогорная, 1−14; улице Енисейская, 3−21; улице Ольшанского, 1, 2, 3, 4, 8, 16, 13, 15, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а, 13а, 14а, 16а, 18а; улице Оршанская, 17, 21−33; улице Прокофьева, 13, 15, 17, 38−46 (четные).

В период с 9:00 до 15:00 без электричества останутся абоненты, которые живут на улице Б. Магистральная, 16−24; улице Робеспьера, 4, 6 в Пролетарском районе города.

В поселке Александровка с 8:00 до 16:00 будет отсутствовать электроснабжение по улицам Кирова, 166−188а; Ленина, 319−371, 310−368 и Школьной, 289−341, 302−350а.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО выступили с требованием к местным «властям».