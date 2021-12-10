Большие гуляния: «власти» Донецка рассказали, как в городе будут отмечать праздники

В Донецке, который временно неподконтролен Украине, обещают массовые гуляния во время новогодних и рождественских праздниках. В общем сложности гуляния продлятся с 24 декабря по 7 января.

Так называемый «глава администрации» города Алексей Кулемзин раскрыл подробности ближайшего праздника. Он отметил, что главную елку ОРДО включат 24 декабря в 17:00, за два часа до этого начнется праздничная программа. На данный момент о ее подробностях ничего неизвестно, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

С 25 по 30 декабря, а также со 2 по 7 января народные гулянья на площади Ленина будут проходить ежедневно с 11:00 до 22:00. В 20:00 31 декабря также на этом месте начнется начнется дискотека под открытым небом, в полночь ожидается салют, танцы продлятся до 2:00 1 января.

При этом пока не сообщается о карантинных ограничениях во время массовых гуляний, ведь пандемию коронавируса никто не отменял.

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