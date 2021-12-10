У жителей «ДНР» с российскими паспортами начались проблемы. Человек без паспорта – именно такой статус рискуют получить те жители «ДНР», которым нужно по достижению 20 или 45 лет обменять паспорт РФ согласно российскому законодательству.

Дело в том, что обменять паспорт РФ в так называемой «миграционной службе «ДНР», куда подают заявление на оформление российского гражданства, нельзя. Только в российских компетентных органах. Сделать это нужно в течение 90 дней с дня исполнения 20 или 45 лет. Если у граждан нет загранпаспорта РФ, а паспорт «ДНР тоже не обновлен, то такие люди остаются фактически без документов и не смогут вернуться из России в «республику», пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс

«Есть вариант – обменять паспорт «ДНР», а затем поехать в РФ, чтобы обменять паспорт российский. Но это провальный способ, так как республиканская миграционка может затянуть выдачу паспорта до полугода. А в России, если не обменять паспорт дольше, чем три месяца, — штраф! Его размер – 2000-3000 рублей. Вроде мелочь, а неприятно», — пишет паблик.

Самый разумный выход в данной ситуации – сразу с российским паспортом получать загранпаспорт.

Ранее мы сообщали, что «минздрав «ДНР» предупредил об опасности местных жителей.