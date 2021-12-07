Жуткое ДТП на Черниговщине: боле десяти погибших (ФОТО)

Сегодня утром, седьмого декабря, произошла жуткая авария вблизи с. Брусилов в Черниговской области. В результате ДТП погибло минимум 11 человек, а еще восемь получили травмы.

Происшествие произошло в результате столкновения грузовика и маршрутки. Сначала ГСЧС сообщала о 10 погибших и 7 травмированных, но в итоге числе жертв увеличилось, пишет Первая Лента.

«7 декабря около 7:55 на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом «Чернигов-Сосница», — пишет ГСЧС.

На месте аварии работают следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, сообщает местная Полиция.

На время работы полиции и аварийно-спасательных служб движение по автодороге перекрыто в обоих направлениях. Полицейские организовали объезд места происшествия участком автодороги Городня-Сновск-Березное и обратно. Движение транспорта будет возобновлено после завершения комплекса следственно-оперативных мер.







На данный момент не сообщается в каком состоянии находятся травмированные и сколько человек были отправлены. В ближайшее время станет известна более подробная информация.

Ранее мы сообщали, что в Болгарии в результате ДТП погибло как минимум 46 пассажиров автобуса.