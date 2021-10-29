Коронавирус: четвертая волна набирает обороты в Европе

Четвертая волна эпидемии COVID-19 разворачивается в Европе. Наибольший рост числа инфекций от недели к неделе был зафиксирован в Венгрии, Польше, Словакии и Чешской Республике.

Резкий всплеск инфекций в Европе способствовал изменению кривой распространения инфекций во всем мире, которая падала с середины августа, когда следующая волна инфекций прошла через Азию и Северную Америку. За две недели количество инфекций во всем мире снова увеличилось, пишет Первая Лента.

Сегодня в мире в среднем ежедневно диагностируется более 420 000 новых инфекций (более половины из них — в Европе), тогда как всего две недели назад их было около 400 000. В разгар пандемии в апреле 2021 года во всем мире ежедневно выявлялось более 800 000 инфекций. За последний месяц количество новых случаев заражения коронавирусом в Европе увеличилось на 120 процентов.

В Европе наибольшее количество инфекций на душу населения выявляется в странах Балтии. Ежедневно в Латвии диагностируется в среднем 134 инфекции на 100 000 жителей, в Эстонии — 116, а в Литве — 106. Этот показатель также высок на Балканах. В Сербии — 100, Словении — 95, Румынии — 74.

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