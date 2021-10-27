Киев репетирует на Донбассе карабахский сценарий – военкор «ЛДНР»

Российские пропагандисты резко отреагировали на ситуацию на Донбассе, когда Украина впервые использовала в боевых целях беспилотник «Байрактар». Там считают, что Украина готовится к масштабному наступлению на «республики».

Российский военный корреспондент и пропагандист Семен Пегов, который освещает события в ОРДЛО считает, что ВСУ якобы на Донбассе ведут разведку боем на разных направлениях и якобы репетируют карабахский сценарий, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Он предполагает, что Украина применила беспилотник Bayraktar, так как перешла к разведке ситуации на разных направлениях и готовится к большим военным действиям.

«ВСУ проводят разведку боем на разных направлениях — дипломатических (похищение офицера СЦКК «»), в воздухе (беспилотники) и на земле (заход в Старомарьевку). Очевидно, что Киев репетирует на Донбассе карабахский сценарий. Надеемся, командиры в «республиках» это осознают», — написал Пегов.

Ранее мы сообщали, что Украина использовала «Байрактар» из-за обстрела со стороны НВФ.