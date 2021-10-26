Общество

В Моршине победили коронавирус: стало известно, как

Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов ago
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Моршин, хот и не большой, но курортный город. Ему удалось победить пандемию коронавируса, и все благодаря массовой вакцинации населения.

В начале прошлого года Минздрав выбрал курортный город для эксперимента по массовой вакцинации. По состоянию на сегодня в городе две дозе вакцины получили 74% взрослого населения. Сейчас в городе нет госпитализированных с COVID-19. На данный момент в городе у 22 человек обнаружили COVID-19. 8 из них делали прививку, но ни один человек не был госпитализирован.

Городской глава Моршина Руслан Ильницкий рассказал каким образом удалось достичь 74% вакцинации против COVID-19 среди горожан, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Наверное, за счет того, что у нас город небольшой. Наши лидеры, я еще 7 марта вакцинировался публично, все руководители санаториев, учреждений и самое главное — врачи вакцинировались. И сами медики звонили по телефону своим пациентам и убеждали. Я думаю, что это самая большая заслуга медиков», — рассказал Ильницкий.

Ранее известный врач рассказала, как легко и просто укрепить свой иммунитет.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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