В Моршине победили коронавирус: стало известно, как

Моршин, хот и не большой, но курортный город. Ему удалось победить пандемию коронавируса, и все благодаря массовой вакцинации населения.

В начале прошлого года Минздрав выбрал курортный город для эксперимента по массовой вакцинации. По состоянию на сегодня в городе две дозе вакцины получили 74% взрослого населения. Сейчас в городе нет госпитализированных с COVID-19. На данный момент в городе у 22 человек обнаружили COVID-19. 8 из них делали прививку, но ни один человек не был госпитализирован.

Городской глава Моршина Руслан Ильницкий рассказал каким образом удалось достичь 74% вакцинации против COVID-19 среди горожан, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Наверное, за счет того, что у нас город небольшой. Наши лидеры, я еще 7 марта вакцинировался публично, все руководители санаториев, учреждений и самое главное — врачи вакцинировались. И сами медики звонили по телефону своим пациентам и убеждали. Я думаю, что это самая большая заслуга медиков», — рассказал Ильницкий.

Ранее известный врач рассказала, как легко и просто укрепить свой иммунитет.