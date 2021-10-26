Известный врач рассказала, как легко и просто укрепить свой иммунитет

Проблема с плохим иммунитетом является одной из самых распространённых в Украине. Все больше местных жителей жалуется на нее врачам.

Доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская дала несколько советов, чтобы улучшить свой иммунитет. Она отметила, что украинцы должны смотреть меньше негатива и следить за питанием. Также она добавила, что не нужно верить шаблонам о том, что все иммунодефицитные, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Здоровые, молодые люди, которые пережили все эти опасные периоды пубертатной жизни, они нормальные, у них хороший иммунитет. А что для иммунитета надо? Меньше смотреть телевизор и в стресс себя вводить. Нормальное питание, физкультура, спорт, даже ходить. По крайней мере пытаться это делать», — сказала она.

Напомним, что в Украине сегодня, 26 октября, снова был установлен новый рекорд по количеству летальных исходов от коронавируса. Впервые с начала пандемии за сутки умерло более 700 украинцев.